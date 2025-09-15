佐賀県鳥栖市のまちづくりの指針「第7次市総合計画後期基本計画」（2026〜30年度）の策定に向け、市長の諮問機関である市総合計画審議会の初会合が11日、市役所であり、大学生を含む11人の委員が鳥栖の将来像を形づくる計画の議論を始めた。来年3月の答申を目指す。総合計画は市の最上位計画で、今回は前期基本計画の達成状況や社会情勢の変化を踏まえ、後期基本計画の事業内容や指標を策定する。本年度に改定する地方創生の総