日本で働く外国人の増加に伴い、その家族で日本語の授業が苦手な子や学校で孤立する子がいる。そんな子どもたちを支えるため、外国にルーツのある子どもを支援するNPO法人「さが子ども多文化センター・わーるどりんぐ」は佐賀市で「放課後学習会」を開いている。困っているのは同市の子どもだけではないと、他地域への拡大も検討しており「外国にルーツのある子どもたちが、はつらつと生きる社会を作ることが究極の目標」として