気候変動の影響で局地的な大雨が激甚化し、九州でも頻発している。大規模な地震もいつ起こるか分からない。自然災害の時、最も被害を受けやすい高齢者を救う対策を万全にしたい。熊本県を中心に大きな被害が出た2020年7月の豪雨では、死者の約8割を65歳以上が占めた。11年の東日本大震災の死者も60歳以上が66％に上った。身体や認知機能が衰えた高齢者は、自分で災害状況を判断し、指定場所に避難することが困難になりがちだ