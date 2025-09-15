歌舞伎俳優市川團十郎（47）が14日、インスタグラムを更新。子どもたちの最新ショットを公開した。團十郎は「麗禾が作った食事、牛丼と味噌汁と米と豆腐」とつづり、長女の市川ぼたん（14）、長男の市川新之助（12）が食事を前に手を合わせる姿を公開した。この投稿に「美味しそうです！お上手ですね」「大きくなりましたね」「カンカンてんこ盛り〜育ち盛り食べ盛り大きくなぁれ」「あったかいご飯、食事、最高の幸せですね。温