ギタリスト布袋寅泰（63）が14日、インスタグラムを更新。世界陸上を観戦したことを報告した。布袋は「日本陸上競技連盟の会長に就任した有森裕子さんからのお誘いを受け、本日開幕の『東京2025世界陸上』へ。東京で世界陸上が開催されるのは、34年ぶりとのこと」と報告した。続けて「有森さんとはアトランタ五輪の思い出を共にした（と言っても僕は閉会式のパフォーマンスでしたが）長い友人」と明かした。そして「開会式での小池