元人気子役で女優の美山加恋（28）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。愛犬とのショットを投稿した。美山は「愛犬雑誌『Wan』10月号の表紙を愛犬むすびと担当させていただきました」と報告し、愛犬を写真で紹介。穏やかなまなざしで愛犬を見つめている姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「子役の頃と同じ顔していますね」「かわいいお二人さんです」「かわいい笑顔」「素敵な写真」とコメントが寄せられている。