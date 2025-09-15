人気YouTuberのヒカル（34）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「オープンマリッジ」宣言を行った。ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの、進撃のノア（30）と交際0日で結婚。そのノアと2人で動画に登場。ヒカルは「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます。簡単に言いますね、浮気OKです！」と明かした。続けて「浮気OK前提で結婚したっていうのはね、軽く動画で話してたと思うんですけど、改めてじ