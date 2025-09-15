元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が、13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。付き合った男性に対し、最初やったことは継続してと主張した。今放送のゲストは2週続けてピン芸人のふかわりょう（51）。2週連続の恋バナで盛り上がった。ふかわが男女の交際をめぐって「最初は頑張るからね」と語ると、田中が即座に「これなんですよ。これなの」と反応した。続け