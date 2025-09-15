14日夜、東京・江戸川区で住宅7棟が焼ける火事があり、男性1人がケガをしました。東京消防庁などによりますと14日午後10時半ごろ、江戸川区鹿骨で「家が燃えている」と119番通報がありました。消防車など40台が出動し火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、火元の2階建て木造住宅のほか隣接する住宅など合わせて7棟が焼けたということです。この火事で火元の住人とみられる男性1人がケガをしました。警視庁と東京消防庁は、