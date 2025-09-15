日本ハムが劣勢にも関わらず逆転でのリーグ優勝に向け高いモチベーションを維持している。チームは１４日の西武戦に４―３で勝利。２年連続のＣＳ進出（リーグ３位以上）を確定させたが、ソフトバンクも同日のオリックス戦で逆転勝ちしたため首位とのゲーム差は「２・５」のまま。残り１３試合での逆転Ｖは可能とはいえ依然厳しい状況だが、そんな最中でもチーム周辺に諦めムードはない。むしろ「今のチーム状態を維持すれば優