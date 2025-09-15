大関取りの行方は…。大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）、関脇若隆景（３０＝荒汐）が幕内伯桜鵬（２２＝伊勢ヶ浜）に一方的に押し出されて完敗。今場所後の大関昇進へ向けて、痛恨の黒星発進となった。取組後の支度部屋で若隆景は「立ち合いから流れが悪かった。反省して、自分らしい相撲を取っていきたい。また明日、しっかり切り替えて相撲を取りたい」と前を向いた。関脇だった２０２２年春場所で初優勝を果た