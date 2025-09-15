手島千尋アナウンサーがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「防災 FRONT LINE」（毎週土曜 8:25〜8:30）。今回の放送では、津波のメカニズムに詳しい、東北大学災害科学国際研究所の今村文彦（いまむら・ふみひこ）教授に「遠地津波」について伺いました。※写真はイメージです7月30日（水）にロシアのカムチャツカ半島付近を震源とするマグニチュード8.7の巨大地震が発生した影響で、日本の太平洋沿岸の北海道から沖縄に