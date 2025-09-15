今夏の高校野球北北海道大会で８強入りしたクラークの最速１４８キロ右腕・辻田丞（３年）が１４日、北海道高野連にプロ志望届を提出した。１８６センチ、９４キロの恵まれた体格から快速球を投げ込む右腕は、支配下、育成にかかわらず指名されればプロに進む考えだ。また、第７８回秋季全道高校野球大会の空知地区予選が２４日に開幕する。２７日の２回戦から登場するクラークは、変幻自在の投球が持ち味の須藤羚夢（れいむ、１