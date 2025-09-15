中学受験の併願校選びは、合否を大きく左右する。SNSの体験談や噂に惑わされるのではなく、塾が持つ入試分析や最新情報をどう使いこなすかが鍵になる。「全落ち」を避ける備えや、逆転合格をつかむ生徒の共通点などを挙げて、冬の本番に向けた戦い方を提案する。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー渋田隆之）併願校選びで活用したい塾のノウハウとは併願校について前回に続いて取り上げま