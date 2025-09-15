2025年9月12日、韓国・スポーツ東亜によると、2026年北中米ワールドカップ（W杯）のパワーランキングで韓国がアジアのトップと評価された。英国のサッカー専門メディア「Goal．com」は11日、北中米W杯のパワーランキングを発表した。開催3カ国とすでに出場を決めたチームにFIFAランキング上位16チームを加えた中で独自にランキングしたもので、韓国は全27チームのうち11位と評価された。日本（12位）を抜き、アジアで1位だった。6