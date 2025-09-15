¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4-3¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î14Æüµþ¥»¥éD¡Ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤È·è°Õ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬14Æü¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Î6²ó¤Ë·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸òÎ®ÀïMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÂç¤­¤¯Ìö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¥·¡¼¥º¥ó¡£²Æ¾ì¤ËÆþ¤êÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤ÇºÆ¤ÓÍê¤â¤·¤¯²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2»î¹çÏ¢Â³µÕÅ¾¤ÇÏ¢¾¡¤·¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï12¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£0¡½3¤Î