◇パ・リーグ日本ハム4−3西武（2025年9月14日エスコン）日本ハムは西武キラーの7番・石井が2試合連続の一発を放った。2回に隅田の131キロカットボールを右越え6号ソロ。「ずっとやられている投手なので、積極的にと思った。手応えが良くて、打った自分がびっくりした」。22年に並ぶ自己最多タイの6号に「ボスには“2桁打てるよ”って言われているので」と笑みをこぼした。西武戦は今季打率.388、3本塁打で「お得意さま