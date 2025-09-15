◇パ・リーグ日本ハム4−3西武（2025年9月14日エスコン）代表曲の「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、大人気の6人組アイドルグループ「Appare！」が14日、日本ハム―西武戦（エスコンフィールド）にゲストとして来場した。代表してファーストピッチを務めた朝比奈れいは「夢のような体験ができてシンプルにうれしかったです」と感謝した。始球式決定後、グループ内で“オーディション”を実施。関