「新馬戦」（１４日、阪神）先行集団を見ながら運んだ１番人気のウェイニースー（牡２歳、父イントゥミスチーフ、母キャリバ、栗東・中内田）が、直線半ばで先頭に立つと、グイグイ後続を突き放して７馬身差で圧勝した。川田は「追い切り段階から素晴らしかったですし、きょうも返し馬から素晴らしかったです。その通りの成長を、これからもしてくれれば」と走りを高く評価した。中内田師は「まだ教育しながらという感じでし