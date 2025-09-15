「ラジオ日本賞」（１４日、中山）３歳馬が砂の舞台で新境地を切り開いた。６番人気のポッドベイダー（牡３歳、美浦・上原佑）が初ダートで堂々のＶ。逃げ馬をマークして、直線で力強く抜け出した。荻野極は「本来の体と動きが戻っていたので、結果を出したいと思っていた。器用な馬なので、芝、ダートは問わないですね」と笑顔。デビュー前から砂適性を感じていたという上原佑師は「今後はカペラＳ（１２月１４日・中山）が