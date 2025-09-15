今年8月をもって無期限で活動を休止しているガールズメタルバンド「ALDIOUS（アルディアス）」のメンバー・トキが脱退することを14日、自身のSNSで発表した。トキはX（旧ツイッター）で「ALDIOUSトキを応援してくれている皆様へ大切なお知らせです」として文書の画像を投稿。文書には「この度トキは「ALDIOUSを脱退することとなりました」と発表し「これまで長期に渡り共に歩んでくださったファンの皆様、そして支えてくださっ