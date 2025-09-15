「新馬戦」（１４日、中山）２番手につけた１番人気のライヒスアドラー（牡２歳、父シスキン、母クライリング、美浦・上原佑）が、直線で楽々と抜け出して３馬身半差の完勝劇。佐々木は「先週の追い切りに乗った感じではゲートも出ず、息や緩さが心配でしたが、仕上がってきましたね。最後は遊んでいましたし、もう一つギアが上げられそう。楽しみ」と将来性に期待した。上原佑師は「期待していた馬。スタートもうまく出て、