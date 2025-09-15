21日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」（日曜後0・55）に、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーと、元テレビ宮崎アナウンサーで現在はフリーで活躍する武田華奈アナウンサーがゲスト出演する。長岡アナは九州朝日放送のアナウンス部副部長として、ニュース、バラエティー番組、ラジオに出演。現在、レギュラー番組4本を抱え、今年4月からはラジオ番組の「POSITIVE MONSTERポジモン！」がスター