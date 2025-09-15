代表曲の「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、大人気の6人組アイドルグループ「Appare！」が14日、日本ハム―西武戦（エスコンフィールド）にゲストとして来場した。この日はスポーツニッポン新聞社の単独取材に応じ、15日に控える「＃Appareいったれ横アリアリったけ！夢に大爆走ツアー2025」の北海道公演への思いなどを語った。グループを代表してファーストピッチセレモニーを務めた朝比奈れいは「