◇パ・リーグソフトバンク4-3オリックス（2025年9月14日京セラD）ソフトバンク・近藤が腰の張りにより途中交代をした。「3番・DH」でスタメン出場していたが、9回の打席で代打・山川を送られた。15日の出場については状態を見てになる見込みで、小久保監督は「腰の張りが強いということでね。明日は様子を見るかもしれません。明日また来てから」と話すにとどめた。