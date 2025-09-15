◇パ・リーグソフトバンク4-3オリックス（2025年9月14日京セラD）誰もが失敗をする。ただ、エースと呼ばれる男は失点後に立ち直る力がある。ソフトバンクの有原は7回4安打3失点で、チームトップタイ12勝目だ。「先に点を与えてしまいましたが、4回以降は切り替えて投げることができた。逆転してくれた野手の方には本当に感謝したい」0―0の3回1死、大城に死球を与えると4安打を集中され、3失点する。8月16日のロッテ戦