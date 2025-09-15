ＤｅＮＡ９−７巨人（セ・リーグ＝１４日）――ＤｅＮＡが３連勝。四回、佐野、石上の適時打などで６点を奪って逆転し、六回に代打度会、蝦名の２者連続ソロ本塁打で加点した。巨人は投手陣が踏ん張れなかった。赤星が右肩痛のためわずか１２球で緊急降板し、１点を先行されたが、巨人は二回に４点を奪って逆転。打線は２桁得点した前日に続いて気を吐いたが、中継ぎ陣が試合を壊してしまった。３点リードの四回、２番手平内