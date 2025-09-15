女優の桜田ひより（22）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。13日の巨人−阪神戦（東京ドーム）でファーストピッチを務めた際のオフショットを公開した。10月期の日本テレビ系の新水曜ドラマ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」で主演を務める桜田。「始球式ありがとうございました」と、巨人のユニホームにデニム姿で臨んだ、ブルペンでの投球練習の写真などをアップ。本番の投球に対しては「悔しかった…いつかリベンジし