◇パ・リーグソフトバンク4-3オリックス（2025年9月14日京セラD）ソフトバンク・笹川が同点タイムリーを放ち起用に応えた。3点ビハインドから2点を返し、なお1死一、三塁のチャンスで代打で登場。「最低限1点をと思ってました。とにかく自分のスイングを思い切りすることだけを考えました」。山岡のカットボールを捉えて右前にはじき返した。9月に1軍再昇格してからは打率.313、1本塁打、5打点と結果を残している。采配