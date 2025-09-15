元HKT48でタレントの田中美久（24）が14日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。田中は「大人になった私」とつづり、胸元をあらわにした黄色のストラップレスビキニ姿を公開した。この投稿に「すげースタイルいいし、くびれがある」「メッチャ素敵すぎます！」「めっちゃくちゃ大人で美しい」「永遠の女神だよ」などのコメントが寄せられている。田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オー