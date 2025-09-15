「新馬戦」（１４日、阪神）叔父にＧ１２勝馬スワーヴリチャードを持つ３番人気のブルースカイブルー（牡２歳、父ハービンジャー、母エマノン、栗東・平田）が勝利。道中は逃げ馬を前に見る形で運び、４角で先頭に躍り出ると、ゴール前は１番人気ジャスティンルマンとのたたき合いを鼻差で制した。和田竜は「予定通りのレースプラン。きょうだいのなかでは、まだ追ってしっかりしていますね」と評価。平田師は「ええ根性しと