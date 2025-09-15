「有力馬次走報」（１４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆英インターナショナルＳ５着のダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）はジャパンＣ（１１月３０日・東京、芝２４００メートル）に直行する。安田師は「天皇賞・秋も考えましたが、来年のローテを考え、ジャパンＣへ向かうことにしました。１０月２５日前後での帰厩を予