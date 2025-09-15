女優柏木由紀子（77）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。新型コロナウイルスに感染していたことを報告した。柏木は「先週コロナウイルスに感染してしまいしばらく自宅で療養していましたがおかげさまで元気になりました」とし、カフェでケーキを食べながら愛犬と過ごす様子をアップした。続けて「引き続き、気をつけて過ごしたいと思います。みなさまもどうぞ、お気をつけてお過ごしくださいね」とフォロワーへ呼びかけ