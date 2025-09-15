韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」の宮脇咲良（SAKURA＝27）が14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。ルセラフィムは11日に、米人気番組「アメリカズ・ゴット・タレント」（AGT）に出演した。「A dreamy schedule in LA! AGT and an unforgettable LA show!」（夢のようなロサンゼルスでのスケジュール！AGTと忘れられないロサンゼルス公演）と英語で記し、パフォーマンスを行った