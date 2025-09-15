職場で「それおかしくない？」という理不尽な出来事はよくあるが、度を越すと貴重な人材の離職につながりかねない。千葉県の60代女性（クリエイティブ）は、過去の職場でどうしても納得がいかない出来事があった。「年末年始の忙しい時期に無断欠勤を2週間もして、何事もなかったように出勤してきた先輩がいました」どのような事情があったかは不明だが、繁忙期に2週間も無断欠勤することには何らかのお咎めがあってしかるべきだろ