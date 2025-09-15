外回りの営業職は、ある程度自分の裁量で動ける。その自由さを利用して、私用を済ませているという人も中にはいるようだ。投稿を寄せたのは、ルート営業職として働く40代の男性。勤務先やほとんどの客先が、自宅から近いエリアにあるという地の利を活かし、日々の営業計画に“自宅”を組み込んでいる。「たまに『昨日の録画見に家帰ろう』と1時間くらい録画を見てまたルート営業に戻ったり……」この男性は息抜きのほかにも、さま