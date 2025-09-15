SUPER EIGHT・横山裕が、沢口靖子が主演する10月6日スタートのドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）に出演することが発表された。横山は、これまで『絶対零度』シリーズで山内徹役を演じており、5年ぶりのシリーズ登板となる。【写真】沢口靖子主演『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』、安田顕＆黒島結菜＆板谷由夏ら豪華キャスト発表本作は人気シリーズ『絶対零度』の最新作。シーズン1（2010