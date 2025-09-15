◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）巨人・平内龍太投手が初回無死満塁から緊急リリーフで力投。最速１５３キロの直球と１４０キロ台中盤の落ち球を軸に２、３回は無失点に封じて一時逆転を呼び込んだ。３点リードで迎えた４回１死から４連打を浴びて２失点しマウンドを後にしたが、先発の赤星が右肩痛の影響で１死も奪えず降板したアクシデントの中で懸命に腕を振った。初回わずか１２球で