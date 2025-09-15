◆バレーボール女子大同生命ＳＶリーグプレシーズンマッチ（１１日、１２日、兵庫・ヴィクトリーナ・ウインク体育館）１０月に２季目が開幕する国内最高峰の大同生命ＳＶリーグに向けて、昨季レギュラーシーズン６位の姫路（ヴィクトリーナ姫路）はホームで同１４位の群馬（群馬グリーンウイングス）とのプレシーズンマッチ（１１〜１２日）に臨んだ。今季、Ａｓｔｅｍｏから移籍したアウトサイドヒッター（ＯＨ）野中瑠衣