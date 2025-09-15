背番号には記録や数字だけではなく、さまざまな物語もある。「５７」の條辺剛。９９年のドラフト５位で徳島・阿南工から入団した本格右腕だ。２年目の０１年、長嶋茂雄監督の発案で開幕直前に背番号が「９６」から「５７」に変更された。そして開幕から４試合目の４月３日のヤクルト戦（神宮）、６回から工藤公康を救援し４イニングを無失点に抑えプロ初セーブを記録した。実はこの試合後に２軍落ちが決まっていたというが、