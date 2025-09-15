◆パ・リーグ日本ハム４―３西武（１４日・エスコンフィールド）鬼気迫る表情で右腕を振った。４―３の９回２死、日本ハム・斎藤はセデーニョをこの日最速の１６０キロ直球で三邪飛に仕留めると、右拳を握った。「９回投げるのは特別。中継ぎピッチャーの頂点だと思うので抑えられてうれしい」。３月３０日の西武戦（ベルーナＤ）以来の今季２セーブ目で締めくくり、首位・ソフトバンクとの２・５ゲーム差を死守し、２年連続で