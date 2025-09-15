◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節天理大６２―０関大（１４日・花園第１）開幕節の４試合が行われ、６月に部員２人が大麻所持の疑いなどで逮捕された天理大が、６２―０で関大を下した。７月末までの活動停止、小松節夫監督（６２）の３か月の職務停止処分を経て、１０トライ（Ｔ）を決めて連覇へ再出発した。同大は２９―１２で近大を破り、４季ぶりの開幕勝利。４季連続全国４強の京産大も摂南大を６０―０で破り、関学大