◆関西大学ラグビーＡリーグ▽開幕節同大２９―１２近大（１４日・花園第２）開幕節の４試合が行われ、６月に部員２人が大麻所持の疑いなどで逮捕された天理大が、６２―０で関大を下した。同大は２９―１２で近大を破り、４季ぶりの開幕勝利。４季連続全国４強の京産大も摂南大を６０―０で破り、関学大は立命大を４１―１７で下した。同大が２１年以来の開幕白星を挙げ、復活への一歩を踏み出した。昨季３位の近大に快勝。