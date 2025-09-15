◆京滋大学野球リーグ▽第３節１回戦花園大３―２びわこ成蹊大＝延長１０回タイブレーク＝（１４日・守山市民球場）エースが快投した。花園大・藤原聡大投手（４年）＝水口＝が、自身初の無安打無得点まであと一歩に迫ったが、タイブレークに突入した延長１０回１死一、二塁、この日初安打を右前に許した。「後半、しんどくなってきたときに、きちんとしたフォームではなくなってしまう」と、反省を口にした。それでも、１