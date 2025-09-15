◆秋季兵庫県大会▽１回戦篠山産１２―４県伊丹＝８回コールド＝（１４日・ベイコム野球場）篠山産が県伊丹に１７安打１２得点で８回コールド勝ちした。神村学園（鹿児島）と創志学園（岡山）で甲子園に計７度出場した長沢宏行前監督（７２）が部員への暴力で辞任。７月中旬から指揮を執る藤田喜継新監督（４２）の下で、３年ぶりに秋季県大会で白星を挙げた。夏の兵庫大会準優勝の報徳学園は、Ｕ―１８日本代表のコーチも