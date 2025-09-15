◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽決勝米国２−０日本（１４日・沖縄セルラー那覇）決勝は日本が０―２で米国に敗れ、９戦目で今大会初黒星。２３年に続く世界一連覇はならなかった。今夏の甲子園を制した沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）が先発し、最速１５８キロを誇る今秋ドラフト１位候補の石垣元気（健大高崎３年）につなぐ黄金リレーで対抗した