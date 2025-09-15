◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）秋華賞（１０月１９日、京都）トライアルの第４３回ローズＳ・Ｇ２は１４日、阪神競馬場で行われ、オークス馬のカムニャックが１番人気に応えて快勝した。この日の阪神２ＲでＪＲＡ通算２２００勝を達成した川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝は、歴代最多タイの６勝目とした。２着テレサ、３着セナスタイルとともに優先出走権を獲得した。逆境