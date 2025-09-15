韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、主に韓国で芸能活動を行っているＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が、１５日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムで「ＡｄｒｅａｍｙｓｃｈｅｄｕｌｅｉｎＬＡ！ＡＧＴａｎｄａｎｕｎｆｏｒｇｅｔｔａｂｌｅＬＡｓｈｏｗ！」とつづり、美しいスタイルが際立つオフショットをアップ