21日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に、福岡と宮崎のテレビ局を代表するアナウンサー夫婦が登場する。【番組カット】初公開！こん身の手紙を読み上げプロポーズする長岡大雅アナ今回の新婚さんは、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーと、元テレビ宮崎アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活躍する武田華奈アナウンサー。長岡アナは九州朝日放送のアナウンス部副