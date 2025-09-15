（撮影：今井康一）【ランキング表】就活生1.4万人が選んだ業界別｢人気企業ランキング｣人手不足を背景に学生優位の「売り手市場」が続くなか、2026年4月の入社を目指す就活生はどのような企業を選んだのか。「就活生1.4万人が選ぶ『人気企業300社ランキング』」に続いて、今回は業界別の人気企業ランキングを紹介する。調査対象者は、就職サイト「ブンナビ！」に登録する現在就活中（2026年春卒業予定）の大学生や大学院生。登録者